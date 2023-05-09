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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 21:43:37
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن سرعات فائقة وتدفقًا سلسًا. مع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للانقطاعات المحبطة ومرحبًا بمتعة المشاهدة دون انقطاع.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ isharkVPN في استخدام المنفذ 443. إذن ، ما هو المنفذ 443 ولماذا هو مهم؟ المنفذ 443 هو منفذ HTTP (HTTPS) آمن يُستخدم عادةً لحركة المرور المشفرة ، مثل المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو معاملات التجارة الإلكترونية. من خلال استخدام هذا المنفذ ، يضمن isharkVPN أن حركة المرور على الإنترنت الخاصة بك مشفرة وآمنة ، مما يحمي خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.

لكن هذا ليس كل شيء. تقدم IsharkVPN أيضًا مجموعة واسعة من الميزات الأخرى ، بما في ذلك النطاق الترددي غير المحدود وبروتوكولات التشفير القوية وشبكة واسعة من الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، وتصفح آمن عبر الإنترنت ، وبث مستمر دون انقطاع.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنفذ 443 من أجل الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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