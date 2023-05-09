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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Port Forwarding

ishark blog article

2023-05-09 21:43:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ هل تريد تصفح الويب بشكل مجهول وآمن؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت. تعمل هذه التقنية المتطورة على تحسين حركة المرور على الإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة عرض النطاق الترددي.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزة إعادة توجيه المنفذ ، وهي ميزة تتيح لك الوصول إلى الأجهزة الموجودة على شبكتك المنزلية من أي مكان في العالم. يعد إعادة توجيه المنفذ ضروريًا لتشغيل التطبيقات مثل الألعاب عبر الإنترنت وسطح المكتب البعيد ومشاركة الملفات.



باستخدام ميزة إعادة توجيه منفذ isharkVPN ، يمكنك إعداد اتصال آمن ومشفّر بشبكتك المنزلية ، مما يتيح لك الوصول إلى جميع أجهزتك وملفاتك من أي مكان متصل بالإنترنت.



وبالطبع ، يأتي كل هذا مع ميزة إضافية تتمثل في تشفير isharkVPN من الدرجة الأولى وحماية الخصوصية. سيكون نشاطك عبر الإنترنت مجهول الهوية وآمن تمامًا ، مما يضمن بقاء بياناتك ومعلوماتك الشخصية خاصة ومحمية.



اختبر قوة مسرع isharkVPN وإعادة توجيه المنافذ اليوم. اشترك الآن واستفد من عرضنا الترويجي لفترة محدودة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إعادة توجيه المنفذ ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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