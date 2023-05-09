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احصل على سرعات إنترنت أسرع مع iSharkVPN Accelerator و Port Forwarding

ishark blog article

2023-05-09 21:44:06

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لتسريع اتصالك بالإنترنت



هل سئمت من تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا والتنزيلات البطيئة والتأخير في الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتعزز تجربتك على الإنترنت.



في iSharkVPN ، نتفهم مدى إحباط انتظار تحميل مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات. لهذا السبب اخترعنا المسرع ، الذي يعمل بسلاسة مع خدمة VPN الخاصة بنا لتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع ببث مقاطع فيديو عالية الجودة وتنزيلات سريعة وجلسات ألعاب دون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم المسرع الخاص بنا أيضًا ميزة إضافية تسمى إعادة توجيه المنفذ. إعادة توجيه المنفذ هي تقنية تسمح لك بإعادة توجيه منفذ إنترنت معين من جهاز التوجيه الخاص بك إلى جهاز في شبكتك. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للاعبين عبر الإنترنت والمستخدمين الذين يحتاجون إلى تشغيل خادم من شبكتهم المنزلية.



تسهل iSharkVPN Accelerator إعادة توجيه المنفذ على أي شخص. يمكنك إعادة توجيه منفذ معين إلى جهازك بنقرات قليلة فقط ، مما يضمن إمكانية الوصول إلى جهازك من أي مكان في العالم. سواء كنت تستضيف خادمًا للعبة أو ترغب ببساطة في الوصول إلى شبكتك المنزلية بأمان ، فإن إعادة توجيه المنفذ باستخدام iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل.



بالإضافة إلى ميزات التسريع وإعادة توجيه المنفذ ، يوفر iSharkVPN أيضًا أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يحمي هويتك على الإنترنت من أعين المتطفلين. مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت وأنت مطمئن ، مع العلم أن بياناتك آمنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واختبر الحل النهائي لتسريع اتصالك بالإنترنت. جرب ميزات التسريع وإعادة توجيه المنفذ الخاصة بنا وشاهد الفرق بنفسك. مع iSharkVPN ، لن تضطر أبدًا إلى المعاناة من بطء سرعات الإنترنت مرة أخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو إعادة توجيه المنفذ ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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