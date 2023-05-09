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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Port Forwarding

ishark blog article

2023-05-09 21:44:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل لجميع احتياجاتك على الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب والخدمات المفضلة لديك على الإنترنت.



ولكن ما هو بالضبط مسرع isharkVPN؟ إنها أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز تجربتك على الإنترنت بعدة طرق. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 10 مرات ، مما يسمح لك ببث مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب بسرعات فائقة.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN في إعادة توجيه المنفذ ، وهي تقنية تسمح لك بإعادة توجيه حركة مرور الإنترنت الواردة من منفذ معين إلى منفذ مختلف أو عنوان IP. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل لا يصدق إذا كنت تحاول تشغيل تطبيقات أو خدمات معينة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، مثل خادم الويب أو خادم الألعاب.



فكيف يعمل ميناء الشحن؟ عندما تكون متصلاً بالإنترنت ، يتم تخصيص عنوان IP فريد لجهاز الكمبيوتر الخاص بك والذي يسمح للأجهزة الأخرى بالاتصال به. يتم أيضًا تعيين عنوان IP فريد لكل جهاز على شبكتك ، يتم استخدامه لتوجيه حركة المرور الواردة إلى الجهاز الصحيح.



ومع ذلك ، تتطلب بعض التطبيقات والخدمات إرسال حركة المرور الواردة إلى منفذ معين على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، بدلاً من المنفذ الافتراضي. على سبيل المثال ، قد يستخدم خادم الويب المنفذ 80 ، بينما قد يستخدم خادم الألعاب المنفذ 27015.



هذا هو المكان الذي تأتي فيه إعادة توجيه المنفذ. من خلال تكوين جهاز التوجيه الخاص بك لإعادة توجيه حركة المرور الواردة من منفذ معين إلى الجهاز والمنفذ الصحيحين على شبكتك ، يمكنك التأكد من أن تطبيقاتك وخدماتك تعمل بسلاسة وكفاءة.



لذلك إذا كنت تبحث عن أداة قوية لتحسين تجربتك على الإنترنت وتحسين أنشطتك عبر الإنترنت ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. بفضل سرعاته الفائقة وميزاته المتقدمة مثل إعادة توجيه المنفذ ، لن تقلق أبدًا بشأن سرعات الإنترنت البطيئة أو تقييد الوصول مرة أخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو إعادة توجيه المنفذ وكيف يعمل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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