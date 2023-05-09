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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator و Port Forwarding

ishark blog article

2023-05-09 21:45:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تتمنى أن تكون تجربتك على الإنترنت أكثر سلاسة وسرعة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لتجربة مسرع isharkVPN.



تم تصميم برنامج التسريع الخاص بنا لتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة ، حتى في أوقات ذروة الاستخدام. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن برنامج التسريع الخاص بنا يضمن حصولك على أفضل تجربة ممكنة.



لكن هذا ليس كل شيء. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الحصول على فائدة إضافية تتمثل في إعادة توجيه المنفذ. ولكن ما هو استخدام ميناء الشحن؟



إعادة توجيه المنفذ هي تقنية تسمح لك بإعادة توجيه حركة مرور الإنترنت من منفذ إلى آخر. هذا مفيد لمجموعة متنوعة من الأغراض ، بما في ذلك استضافة موقع ويب أو تشغيل خادم ألعاب أو الوصول إلى كمبيوتر بعيد. إنه يفتح بشكل أساسي شبكتك على الإنترنت الأوسع ، مما يسمح لك بالاتصال بالخدمات والتطبيقات التي قد يتم حظرها لولا ذلك.



يعد استخدام مسرع isharkVPN مع إعادة توجيه المنفذ أمرًا سهلاً. ما عليك سوى تمكين ميزة إعادة توجيه المنفذ في إعدادات حسابك ، واختيار المنفذ الذي تريد إعادة توجيهه. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا المنفذ للاتصال بالخدمات والتطبيقات الموجودة على شبكتك من أي مكان في العالم.



في isharkVPN ، نأخذ خصوصيتك وأمانك على محمل الجد. لهذا السبب نستخدم تشفيرًا عسكريًا ولا نسجل نشاطك مطلقًا. من خلال ميزات التسريع وإعادة توجيه المنفذ لدينا ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع واتصال أكبر دون التضحية بخصوصيتك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام إعادة توجيه المنفذ من أجل الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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