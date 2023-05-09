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التدوين > عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك مع iSharkVPN Accelerator و Powershell Module

عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك مع iSharkVPN Accelerator و Powershell Module

ishark blog article

2023-05-09 21:45:30
انتباه مستخدمي الإنترنت ، هل سئمت التعامل مع سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا اتصالاً آمنًا لأنشطتك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك لضمان تجربة سلسة. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تعمل عن بعد ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك.

ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة فريدة تُعرف باسم وحدة PowerShell. تتيح هذه الوحدة أتمتة سهلة لإدارة اتصال VPN ، مما يجعلها أداة قيمة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والأفراد المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

مع مسرع isharkVPN ووحدة PowerShell ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت مع تبسيط سير عملك أيضًا. لا تقبل الإنترنت البطيء والمقيّد - قم بالترقية إلى برنامج تسريع isharkVPN اليوم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام وحدة بوويرشيل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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