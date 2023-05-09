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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Powershell Cmdlet

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Powershell Cmdlet

ishark blog article

2023-05-09 21:45:38
تقديم مسرع isharkVPN: أسرع طريقة لتعزيز اتصال VPN الخاص بك!

هل سئمت من اتصال VPN بطيء ومتأخر؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تم تصميم برنامجنا القوي لتحسين وتسريع اتصال VPN الخاص بك ، مما يمنحك سرعات تصفح وبث وتنزيل فائقة السرعة.

مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث غير المنقطع. استمتع بأفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة بدقة عالية بدون تأخير أو انقطاع. وبفضل تقنية التشفير القوية لدينا ، تكون أنشطتك عبر الإنترنت دائمًا آمنة ومحمية.

ولكن هذا ليس كل شيء - يعمل isharkVPN Accelerator أيضًا بسلاسة مع PowerShell Cmdlet. ما هو PowerShell Cmdlet ، تسأل؟ إنها أداة سطر أوامر يستخدمها متخصصو تكنولوجيا المعلومات لأتمتة المهام الإدارية في بيئات Windows. ومع isharkVPN Accelerator ، يمكنك استخدام PowerShell Cmdlet لإعداد وإدارة اتصال VPN الخاص بك بشكل أكثر كفاءة.

فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بأفضل أداء VPN. مع برنامجنا سهل الاستخدام والميزات القوية ، سوف تتساءل كيف عشت بدونه من قبل.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام باورشيل cmdlet والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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