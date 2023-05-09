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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 20:00:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي خدمة VPN عالية السرعة مصممة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتوفير سرعات فائقة. مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يضمن iSharkVPN Accelerator حصولك على أفضل اتصال ممكن بغض النظر عن مكان وجودك.



ولكن ما هو VPN بالضبط؟ VPN تعني الشبكة الخاصة الافتراضية ، وهي تقنية تنشئ نفقًا مشفرًا بين جهازك والإنترنت. يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان والخصوصية إلى نشاطك عبر الإنترنت ، مما يجعل من الصعب على المتسللين والوكالات الحكومية والجهات الخارجية الأخرى مراقبة سلوكك عبر الإنترنت.



أحد أنواع VPN هو PPTP VPN ، والذي يرمز إلى بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة. هذا النوع من VPN هو أحد أقدم البروتوكولات وأكثرها استخدامًا ، وهو معروف بسرعاته العالية وسهولة استخدامه. يتوافق PPTP VPN مع مجموعة كبيرة من الأجهزة ويمكن إعداده بسرعة وسهولة.



ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن PPTP VPN ليس آمنًا مثل البروتوكولات الأخرى مثل OpenVPN أو L2TP / IPSec. إذا كان الأمان يمثل أولوية قصوى بالنسبة لك ، فنحن نوصي باختيار بروتوكول مختلف.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من بروتوكولات VPN بما في ذلك PPTP و OpenVPN و L2TP / IPSec. هذا يعني أنه يمكنك اختيار البروتوكول الذي يناسب احتياجاتك ، سواء كانت السرعة أو الأمان.



فلماذا تختار iSharkVPN Accelerator؟ فهو لا يوفر سرعات فائقة ومجموعة متنوعة من بروتوكولات VPN فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك ، مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة iSharkVPN Accelerator بدون مخاطر.



قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا مع iSharkVPN Accelerator.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام pptp vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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