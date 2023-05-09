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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator و Private Browsing Safari

ishark blog article

2023-05-09 20:00:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، ستزيد سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات أسرع من خدمات VPN العادية. هذا يعني أنه يمكنك بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة بسلاسة دون أي تخزين مؤقت أو انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر مسرع isharkVPN أيضًا تصفحًا آمنًا ومشفّرًا ، يحمي نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. وبفضل عرض النطاق الترددي غير المحدود ، يمكنك التصفح بالقدر الذي تريده دون القلق بشأن الضغط على أي حدود للبيانات.



الآن ، قد تتساءل عن ماهية التصفح الخاص على Safari. التصفح الخاص هو ميزة على متصفحات الويب تسمح لك بتصفح الإنترنت دون ترك أي أثر للسجل أو ملفات تعريف الارتباط. هذه الميزة رائعة عندما تريد الحفاظ على خصوصية محفوظات الاستعراض أو عند استخدام جهاز كمبيوتر مشترك.



لكن التصفح الخاص على Safari يمكن أن يفعل الكثير فقط. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك نقل خصوصيتك إلى المستوى التالي من خلال التصفح المشفر وإخفاء IP. بالإضافة إلى ذلك ، مع المكافأة الإضافية لسرعات الإنترنت الأسرع ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح سلسة وآمنة.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN واستمتع بتصفح أسرع وأكثر أمانًا وغير محدود اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو سفاري التصفح الخاص ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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