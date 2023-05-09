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عزز خصوصية iPhone الخاص بك وسرعته مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 20:01:05

iSharkVPN Accelerator: طريقة أسرع وأكثر أمانًا للتصفح على جهاز iPhone الخاص بك



عندما يتعلق الأمر بتصفح الإنترنت على جهاز iPhone الخاص بك ، فإن السرعة والأمان أمران أساسيان. ولكن مع وجود العديد من التهديدات المحتملة ، من الصعب معرفة ما إذا كانت معلوماتك الشخصية آمنة حقًا. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي تقنية متطورة تعمل على تحسين اتصال الإنترنت الخاص بجهاز iPhone الخاص بك ، مما يزيد من السرعات بنسبة تصل إلى 80٪. وبفضل التشفير من طرف إلى طرف ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا.



لكن هذا ليس كل شيء. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أيضًا الوصول إلى وضع التصفح الخاص على جهاز iPhone الخاص بك. تتيح لك هذه الميزة تصفح الويب دون ترك أي أثر لنشاطك عبر الإنترنت ، مما يجعلها مثالية لتلك الأوقات التي تريد فيها الحفاظ على سرية عمليات البحث والسجل على الإنترنت تمامًا.



إذن كيف يعمل وضع التصفح الخاص على جهاز iPhone الخاص بك؟ عند تنشيطه ، لن يقوم متصفحك بحفظ محفوظات البحث أو ملفات تعريف الارتباط أو أي معلومات تم إدخالها في النماذج. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يمنع أجهزة التتبع والإعلانات ، مما يجعل تجربة التصفح أسرع وأكثر بساطة.



سواء كنت تقوم بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، أو التسوق ، أو مجرد تصفح الإنترنت ، فأنت تريد أن تعرف أن معلوماتك الشخصية آمنة. مع iSharkVPN Accelerator و Private Browsing Mode ، يمكنك أن تشعر براحة البال مع العلم أن بياناتك محمية وأن نشاطك على الإنترنت يظل خاصًا.



فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان على جهاز iPhone الخاص بك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام وضع التصفح الخاص على iPhone والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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