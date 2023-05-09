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قم بحماية خصوصيتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 20:01:13

iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي للوصول غير المقيد إلى الإنترنت



هل سئمت من مواجهة القيود عند الوصول إلى الإنترنت؟ هل تريد ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي للوصول غير المقيد إلى الإنترنت.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو محتوى عبر الإنترنت دون أي قيود. توفر خدمة VPN القوية هذه اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت ، مما يعني أنه يمكنك تصفح الويب دون أن يتتبع أي شخص أنشطتك عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا سرعات فائقة ، مما يعني أنه يمكنك دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب دون أي تخزين مؤقت أو تأخير. سواء كنت تتصفح من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي ، يقدم iSharkVPN Accelerator نفس الأداء عالي السرعة عبر جميع الأجهزة.



أحد أفضل الأشياء في iSharkVPN Accelerator هو أنه يدعم جميع المنصات الرئيسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android. هذا يجعله سهل الاستخدام على جميع أجهزتك ، مما يمنحك حرية وخصوصية كاملة للإنترنت.



بالإضافة إلى الوصول غير المقيد إلى الإنترنت والسرعات الفائقة ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان متقدمة مثل تشفير AES-256 ، وحماية تسرب DNS ، ومفتاح القفل. تضمن هذه الميزات أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت آمنة تمامًا وخصوصية ، حتى في نقاط اتصال Wi-Fi العامة.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الحل النهائي للوصول غير المقيد إلى الإنترنت.



ما هو عنوان IP الخاص بالطابعة وكيفية العثور عليه؟



إذا كنت تواجه مشكلة في توصيل الطابعة بشبكتك ، فقد تحتاج إلى معرفة عنوان IP الخاص بالطابعة. ولكن ما هو عنوان IP الخاص بالطابعة ، وكيف يمكنك العثور عليه؟



ببساطة ، عنوان IP الخاص بالطابعة هو المعرف الفريد المخصص لطابعتك على شبكتك. يتيح ذلك لجهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى الاتصال بالطابعة وإرسال مهام الطباعة.



للعثور على عنوان IP الخاص بالطابعة ، يمكنك عادةً طباعة صفحة تكوين الشبكة أو استخدام لوحة LCD الخاصة بالطابعة. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:



1. قم بتشغيل الطابعة وتأكد من أنها متصلة بشبكتك.

2. اضغط على زر "القائمة" أو "الإعدادات" على لوحة LCD للطابعة.

3. انتقل إلى إعدادات "الشبكة" أو "اللاسلكي" وحدد "Print Network Configuration" أو "Print Wireless Configuration".

4. ستطبع طابعتك صفحة تتضمن عنوان IP الخاص بالطابعة.



بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك للعثور على عنوان IP الخاص بالطابعة. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:



1. انقر فوق الزر "ابدأ" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحدد "الأجهزة والطابعات".

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة وحدد "خصائص الطابعة".

3. انقر فوق علامة التبويب "المنافذ" وابحث عن عنوان IP المدرج بجوار طابعتك.



يمكن أن تساعدك معرفة عنوان IP الخاص بالطابعة في استكشاف مشكلات اتصال الشبكة وإصلاحها والتأكد من تكوين الطابعة بشكل صحيح لشبكتك. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك بسهولة توصيل الطابعة بشبكتك والبدء في الطباعة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بالطابعة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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