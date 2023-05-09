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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و Proton Mail

ishark blog article

2023-05-09 20:01:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل هذه التقنية الثورية على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك التصفح والدفق والتنزيل بسهولة. مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر أبدًا إلى الانتظار حتى يتم تحميل صفحة ويب أو تعاني من تأخر الفيديو مرة أخرى.



ولكن ماذا عن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ وهنا يأتي دور ProtonMail. ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني مشفرة توفر أمانًا من الدرجة الأولى لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. على عكس خدمات البريد الإلكتروني الأخرى ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم ProtonMail التشفير من طرف إلى طرف ، مما يضمن أنك أنت والمستلم فقط يمكنه قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.



من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN و ProtonMail ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا. اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بريد البروتون والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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