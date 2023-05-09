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قم بتأمين اتصالك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN والبريد الإلكتروني من بروتون

ishark blog article

2023-05-09 20:01:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تساعد هذه التقنية المبتكرة على زيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجربة دفق أكثر سلاسة. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث غير المنقطع باستخدام مسرع isharkVPN.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، تحمي بياناتك وأنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن معلوماتك الحساسة آمنة ومأمونة.



وبالحديث عن الأمان ، هل سمعت عن ProtonMail؟ إنها خدمة بريد إلكتروني آمنة توفر تشفيرًا شاملاً ، مما يعني أنه يمكنك أنت والمتلقي فقط الوصول إلى محتويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. يعد هذا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين يقدرون الخصوصية والأمان في اتصالاتهم عبر الإنترنت.



يوفر ProtonMail أيضًا ميزات مثل رسائل التدمير الذاتي ورسائل البريد الإلكتروني المحمية بكلمة مرور ، مما يعزز خصوصيتك على الإنترنت. مع ProtonMail ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن معلوماتك الحساسة محمية من المتسللين والجهات الضارة الأخرى.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع معرفة أن نشاطك على الإنترنت آمن وخاص.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام البريد الإلكتروني للبروتون والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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