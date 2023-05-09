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عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 20:01:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل ميزة التسريع الخاصة بنا على تعزيز سرعة الاتصال بالإنترنت لديك ، مما يتيح تصفحًا وتنزيلًا وتنزيلًا أسرع وأكثر سلاسة. قل وداعًا للإحباط ومرحبًا بالتجارب السلسة عبر الإنترنت مع isharkVPN.



ولكن ماذا عن الأمان عبر الإنترنت؟ وهنا يأتي دور Proton VPN. تعد Proton VPN خدمة VPN موثوقة وموثوقة مصممة لحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



باستخدام Proton VPN ، يتم تشفير اتصالك بالإنترنت ويتم إخفاء نشاطك عبر الإنترنت عن أعين المتطفلين. سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو تتصفح من المنزل ، فإن Proton VPN يبقيك آمنًا على الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال ميزة التسريع الخاصة بنا ، مع الحفاظ على أمانك أيضًا مع Proton VPN. لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الآمن ، قم بالترقية إلى isharkVPN الآن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام proton vpn من أجل الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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