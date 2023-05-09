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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 20:01:58

مع تزايد ترابط العالم ، يعتمد الناس على خدمات الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك ، يأتي مع هذا الاعتماد قلقًا متزايدًا بشأن الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية تساعد المستخدمين على تحسين سرعة الإنترنت والأمان في نفس الوقت. تساعد خدمة VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة) المستخدمين على حماية نشاطهم عبر الإنترنت من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بهم وتشفير بياناتهم. يضمن ذلك عدم تمكن أي شخص من تتبع تحركاتك عبر الإنترنت أو سرقة معلوماتك الحساسة.



يتميز iSharkVPN Accelerator بواجهة سهلة الاستخدام تجعله سهل الاستخدام. كل ما عليك فعله هو تنزيل البرنامج على جهازك ، وإنشاء حساب ، والاتصال بأحد الخوادم العديدة المتاحة. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع باتصال إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



لكن هذا ليس كل شيء - iSharkVPN Accelerator متوافق أيضًا مع ProtonMail ، وهي خدمة بريد إلكتروني آمنة توفر تشفيرًا شاملاً. تم تصميم ProtonMail لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت من خلال ضمان أن تكون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك خاصة وآمنة. من خلال استخدام iSharkVPN Accelerator بالتزامن مع ProtonMail ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بقدر أكبر من الأمان وراحة البال.



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني مقرها سويسرا تأسست عام 2013 من قبل مجموعة من العلماء والمهندسين الذين التزموا بإنشاء عالم أكثر أمانًا عبر الإنترنت. يستخدم ProtonMail الآن ملايين الأشخاص حول العالم الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصية وأمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.



إذا كنت تبحث عن خدمة VPN قوية وموثوقة يمكنها مساعدتك في تحسين سرعة الإنترنت وأمانك ، فلا تبحث عن iSharkVPN Accelerator. وإذا كنت تبحث عن خدمة بريد إلكتروني آمنة يمكنها مساعدتك في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت ، فجرّب ProtonMail. يمكن أن تساعدك هاتان الأداتان معًا في البقاء آمنًا عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام البروتون لي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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