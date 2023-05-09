قم بتأمين اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و ProtonMail
ishark blog article
2023-05-09 20:02:06
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.
مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وإلغاء حظر أي موقع ويب أو محتوى عبر الإنترنت. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب ، يضمن برنامج isharkVPN أن تجربتك عبر الإنترنت سلسة ودون انقطاع.
لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ وهنا يأتي دور ProtonMail.
ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة توفر تشفيرًا شاملاً ، مما يعني أنه لا يمكن قراءة رسائلك إلا أنت والمستلم المقصود. مع ProtonMail ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية.
لذا سواء كنت تتصل بالإنترنت أو تتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail قد جعلك مغطى. جربهم اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.
كيفية استخدام isharkVPN؟
isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:
1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛
2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛
3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛
4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بروتون ميل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وإلغاء حظر أي موقع ويب أو محتوى عبر الإنترنت. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب ، يضمن برنامج isharkVPN أن تجربتك عبر الإنترنت سلسة ودون انقطاع.
لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ وهنا يأتي دور ProtonMail.
ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة توفر تشفيرًا شاملاً ، مما يعني أنه لا يمكن قراءة رسائلك إلا أنت والمستلم المقصود. مع ProtonMail ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية.
لذا سواء كنت تتصل بالإنترنت أو تتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail قد جعلك مغطى. جربهم اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.
كيفية استخدام isharkVPN؟
isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:
1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛
2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛
3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛
4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بروتون ميل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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