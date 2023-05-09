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قم بتأمين اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و ProtonMail

ishark blog article

2023-05-09 20:02:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وإلغاء حظر أي موقع ويب أو محتوى عبر الإنترنت. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب ، يضمن برنامج isharkVPN أن تجربتك عبر الإنترنت سلسة ودون انقطاع.



لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ وهنا يأتي دور ProtonMail.



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة توفر تشفيرًا شاملاً ، مما يعني أنه لا يمكن قراءة رسائلك إلا أنت والمستلم المقصود. مع ProtonMail ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين والتهديدات الإلكترونية.



لذا سواء كنت تتصل بالإنترنت أو تتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail قد جعلك مغطى. جربهم اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بروتون ميل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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