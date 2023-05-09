التدوين > ابق آمنًا ومتصلاً: عزز أمانك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ابق آمنًا ومتصلاً: عزز أمانك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 20:02:21

iSharkVPN Accelerator: الأداة المثلى لسرعات إنترنت أسرع



في عالم اليوم الرقمي ، يريد الجميع سرعات إنترنت أسرع. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تعمل في مشروع مهم ، يمكن أن يكون الإنترنت البطيء مصدر إحباط كبير. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هو الأداة المثلى لسرعات إنترنت أسرع. يعمل هذا البرنامج القوي عن طريق ضغط البيانات الموجودة على جهازك قبل إرسالها عبر الإنترنت. وهذا يعني أنه يلزم نقل بيانات أقل ، مما يؤدي إلى سرعات أعلى واستخدام أقل للبيانات.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بغض النظر عن مكان وجودك. سواء كنت في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل ، سيساعدك هذا البرنامج القوي على إنجاز المزيد في وقت أقل.



ما هو ProtonMail؟



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة تضع الخصوصية والأمان في المقام الأول. تستخدم منصة البريد الإلكتروني المبتكرة هذه تشفيرًا شاملاً لحماية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من أعين المتطفلين. هذا يعني أنه يمكنك أنت والشخص الذي تراسله عبر البريد الإلكتروني قراءة رسائلك فقط.



يعتبر ProtonMail مثاليًا لأي شخص يقدر خصوصيته ويريد الحفاظ على أمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به. سواء كنت محترفًا في مجال الأعمال ، أو صحفيًا ، أو مجرد شخص يريد الحفاظ على خصوصية رسائل البريد الإلكتروني الشخصية ، فإن ProtonMail هي خدمة البريد الإلكتروني المثالية لك.



لذا ، إذا كنت تبحث عن تجربة إنترنت أسرع وخدمة بريد إلكتروني أكثر أمانًا ، فلا تبحث أكثر من iSharkVPN Accelerator و ProtonMail. ستساعدك هاتان الأداتان القويتان على البقاء على اتصال ومحمي في عالم اليوم الرقمي. جربهم اليوم وجرب الفوائد بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بروتون ميل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN