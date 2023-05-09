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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 20:02:44

iSharkVPN Accelerator: عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك من خلال اتصالات الوكيل



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



باستخدام قوة الاتصالات الوكيل ، يقوم iSharkVPN Accelerator بتوجيه حركة المرور على الإنترنت بشكل آمن من خلال مسار أسرع وأكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى سرعات تحميل وتنزيل أسرع. سيكون لديك أيضًا حق الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والخدمات عبر الإنترنت التي قد تكون محظورة في منطقتك.



ولكن ما هو بالضبط الاتصال الوكيل؟ ببساطة ، إنه اتصال تم إنشاؤه بواسطة خادم وكيل نيابة عن العميل. هذا يعني أن حركة المرور على الإنترنت يتم توجيهها أولاً من خلال الخادم الوكيل ، والذي يرسل بعد ذلك الطلب إلى موقع الويب أو التطبيق المطلوب. من خلال القيام بذلك ، يمكن للخادم الوكيل أن يعمل كوسيط ، ويخفي عنوان IP الخاص بك ويزودك بخصوصية وأمان محسنين.



يأخذ iSharkVPN Accelerator هذه خطوة إلى الأمام باستخدام خوادم بروكسي متعددة لتحسين اتصالك بالإنترنت. ينتج عن ذلك سرعات أعلى وتجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت ، خاصة عند دفق الملفات الكبيرة وتنزيلها.



بالإضافة إلى ذلك ، مع سياسة التشفير وعدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بـ iSharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد إلى المحتوى المفضل لديك؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر قوة الاتصالات الوكيلة بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام البروكسي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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