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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وإعدادات الوكيل

ishark blog article

2023-05-09 20:03:13

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والوصول المقيد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بحيث يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لك إعدادات الوكيل لدينا بالوصول إلى المحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك.



ولكن ما هي بالضبط إعدادات الوكيل؟ بشكل أساسي ، يعمل الخادم الوكيل كوسيط بين جهازك والإنترنت. يتيح لك ذلك الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الذي قد يتم حظره بواسطة مزود خدمة الإنترنت أو الحكومة.



في isharkVPN ، نقدم مجموعة متنوعة من إعدادات الوكيل لتناسب احتياجاتك. تختار تقنية Smart Proxy الخاصة بنا تلقائيًا أفضل خادم للاتصال به ، بينما يوفر وكلاء HTTP و SOCKS لدينا مزيدًا من الأمان والمرونة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى المحتوى الذي تحبه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي إعدادات الوكيل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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