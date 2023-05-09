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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 20:03:36

هل سئمت من التخزين المؤقت وسرعات الإنترنت البطيئة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع تقنية تسريع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز قيود المحتوى. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تعمل من المنزل ، فإن isharkVPN يغطيك.



وإذا كنت تبحث عن طريقة للوصول إلى المحتوى والمواقع الخاضعة للرقابة ، فإن Psiphon هو إجابتك. Psiphon هي خدمة VPN مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك تجاوز الرقابة والوصول إلى الإنترنت بأمان.



من خلال الجمع بين تقنية تسريع isharkVPN وقدرات Psiphon في تجاوز الرقابة ، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة وآمنة عبر الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بسرعات الإنترنت العالية.



لا تنتظر أكثر من ذلك لتجربة مزايا isharkVPN و Psiphon. جرب isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام psiphon للاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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