التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و QoS

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و QoS

ishark blog article

2023-05-09 18:47:46

نقدم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لتجارب عبر الإنترنت أسرع وأكثر سلاسة! قل وداعًا لإبطاء تحميل الصفحات ، وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ، والألعاب المتأخرة باستخدام تقنيتنا المتطورة التي تعمل على تحسين اتصال الإنترنت لديك وتعزز أداء التصفح والبث والألعاب.



ما يميز iSharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى هو ميزة جودة الخدمة (QoS) المتقدمة ، والتي تعطي الأولوية لحركة المرور عبر الإنترنت وتخصص النطاق الترددي لأهم تطبيقاتك. تضمن QoS أن اتصالك بالإنترنت يكون دائمًا مستجيبًا ومستقرًا ، حتى أثناء ساعات الذروة أو الاستخدام الكثيف. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بالبث السلس ، والألعاب دون انقطاع ، والتنزيلات الأسرع دون المساس بأمنك وخصوصيتك على الإنترنت.



كيف تعمل QoS؟ إنه يعمل عن طريق تصنيف حركة المرور على الإنترنت إلى أنواع مختلفة ، مثل بث الفيديو ، والألعاب عبر الإنترنت ، وتصفح الويب ، ومشاركة الملفات ، والمزيد. كل نوع من أنواع حركة المرور له مستوى الأولوية الخاص به ، ويقوم iSharkVPN Accelerator بتعيين المقدار المناسب من النطاق الترددي لكل نوع بناءً على أولويته. على سبيل المثال ، قد يكون لحركة تدفق الفيديو أولوية أعلى من حركة مرور تصفح الويب ، لذلك سيخصص iSharkVPN Accelerator نطاقًا تردديًا أكبر لبث الفيديو لضمان التشغيل السلس وتقليل التخزين المؤقت.



بالإضافة إلى QoS ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى لتحسين تجربتك على الإنترنت ، مثل:



- خوادم سريعة وآمنة في دول متعددة

- عرض نطاق ترددي غير محدود واستخدام البيانات

- لا تسجيل للأنشطة الخاصة بك على الإنترنت

- بروتوكولات التشفير والأمان المتقدمة

- تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع الأجهزة



سواء كنت مستخدمًا عاديًا للإنترنت ، أو لاعبًا محترفًا ، أو متحمسًا للبث المباشر ، فإن iSharkVPN Accelerator لديه كل ما تحتاجه لنقل تجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. جربه اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو qos والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN