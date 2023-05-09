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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 18:47:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، كل ذلك مع الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا. يسمح بروتوكولنا المتخصص بنقل البيانات بسرعة وكفاءة ، حتى في المناطق ذات الاتصال الضعيف. ومن خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم بسهولة.



ولكن ما هو بالضبط بروتوكولنا المتخصص؟ يطلق عليه QUIC (اتصالات إنترنت UDP السريعة) ، وهو أحدث ابتكار في تقنية بروتوكول الإنترنت. تم تطوير QUIC بواسطة Google لتحسين تجارب تصفح الويب والقضاء على مشكلات الكمون. باستخدام UDP (بروتوكول مخطط بيانات المستخدم) بدلاً من TCP (بروتوكول التحكم في الإرسال) ، يتيح QUIC عمليات نقل بيانات أسرع وأكثر موثوقية.



مع بروتوكول QUIC الخاص بـ isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح الإنترنت وبثه دون أي تأخير أو انقطاع. ومع إجراءات الأمان الشاملة لدينا ، بما في ذلك تشفير AES-256 وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن تمامًا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت ومرحبًا باتصال سريع للغاية!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو البروتوكول السريع ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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