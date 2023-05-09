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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و QUIC Protocol

ishark blog article

2023-05-09 18:48:01

تقديم الحل النهائي عبر الإنترنت: iSharkVPN Accelerator!



أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، ومع ذلك تأتي الحاجة إلى تصفح آمن وسريع. iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لأي شخص يبحث عن تجربة إنترنت سريعة وآمنة ، دون المساومة على الخصوصية أو الأمان.



بفضل قوة iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الوصول بسهولة وسرعة إلى مواقع الويب والتطبيقات التي عادة ما تكون بطيئة أو محظورة. لا داعي لانتظار تحميل صفحات الويب أو تخزينها مؤقتًا أثناء بث برامجك المفضلة.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج iSharkVPN Accelerator في استخدامه لـ QUIC. لكن ما هو كويك؟ QUIC هو اختصار لـ Quick UDP Internet Connection ، وهو بروتوكول حديث وآمن وأسرع لاتصالات الإنترنت. مقارنة بالبروتوكولات التقليدية مثل TCP ، يوفر QUIC اتصالات أسرع وزمن وصول أقل وأمانًا أفضل.



تم تصميم QUIC أيضًا للعمل بسلاسة مع iSharkVPN Accelerator ، مما يضمن أن تجربتك عبر الإنترنت ليست سريعة فحسب ، بل آمنة أيضًا. يسمح لك بتصفح الإنترنت بثقة ، مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية من أعين المتطفلين.



بغض النظر عن الغرض الذي تستخدم الإنترنت من أجله ، سواء للعمل أو الترفيه ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل للتصفح السريع والآمن وغير المتقطع. باستخدامه لـ QUIC ، يمكنك التأكد من حصولك على أسرع تجربة متاحة عبر الإنترنت وأكثرها موثوقية.



فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر قوة QUIC بنفسك. لا ترضى بالتصفح البطيء وغير الآمن عندما يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين باستخدام iSharkVPN Accelerator.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بكل ما هو سريع والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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