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عزز أمانك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Qustodio

ishark blog article

2023-05-09 18:48:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ حسنًا ، لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تضمن هذه التقنية المتطورة سرعات إنترنت فائقة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - يتضمن iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك التصفح والدفق والتنزيل براحة البال.



وبينما نتحدث عن موضوع الأمان عبر الإنترنت ، فلنتحدث عن Qustodio. يسمح لك برنامج الرقابة الأبوية القوي هذا بمراقبة وإدارة نشاط طفلك عبر الإنترنت. من خلال ميزات مثل تصفية المحتوى ، والحدود الزمنية للشاشة ، ومراقبة الوسائط الاجتماعية ، يمكنك التأكد من أن طفلك آمن ومسؤول عبر الإنترنت.



لذا ، سواء كنت تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة أو أمان من الدرجة الأولى على الإنترنت ، فإن مسرع iSharkVPN و Qustodio قد جعلك مغطى. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو qustodio والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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