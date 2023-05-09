التدوين > احصل على إنترنت سريع البرق مع iSharkVPN Accelerator واكتشف Qwant!

احصل على إنترنت سريع البرق مع iSharkVPN Accelerator واكتشف Qwant!

ishark blog article

2023-05-09 18:48:53

هل تبحث عن طريقة فعالة لتصفح الإنترنت دون أي مشاكل في السرعة أو الأمان؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز تجربة التصفح لديك ، مع الحفاظ على أمان بياناتك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، حتى عند الوصول إلى مواقع بطيئة التحميل في العادة. هذا لأن المسرّع يبسط اتصالك ، ويقضي على أي تأخيرات أو اختناقات غير ضرورية قد تؤدي عادةً إلى إبطائك.



لكن هذا ليس كل شيء. يتضمن مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان قوية لضمان حماية بياناتك دائمًا. سواء كنت تتصفح مواقع حساسة أو ترغب ببساطة في الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت ، فإن هذه الأداة توفر لك ما تحتاجه.



وأفضل ما في الأمر هو أن مسرع isharkVPN سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. لا تحتاج إلى أي خبرة فنية أو معرفة خاصة للبدء. ما عليك سوى تنزيل الأداة والبدء في الاستمتاع بتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا اليوم.



أداة قوية أخرى يمكن أن تعزز تجربتك على الإنترنت هي Qwant. تم تصميم محرك البحث هذا لاحترام خصوصيتك ومساعدتك في العثور على ما تبحث عنه بالضبط بكل سهولة. بخلاف محركات البحث الأخرى ، لا يتتبع Qwant سجل البحث أو يجمع أي بيانات شخصية.



لكن Qwant هو أكثر من مجرد محرك بحث يركز على الخصوصية. يتضمن أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تحتاجها بسرعة وسهولة. من البحث عن الصور إلى الأخبار ونتائج وسائل التواصل الاجتماعي ، لدى Qwant كل ما تحتاجه للبقاء على اطلاع دائم.



لذلك إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات الخصوصية ، ففكر في استخدام مسرع isharkVPN و Qwant للتحكم في تجربتك عبر الإنترنت اليوم. باستخدام هذه الأدوات القوية الموجودة تحت تصرفك ، يمكنك الاستمتاع بتصفح أسرع وأكثر أمانًا والعثور على المعلومات التي تحتاجها بسهولة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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