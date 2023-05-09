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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 18:49:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عندما تحاول بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة واتصالات مستقرة. قل وداعًا للتباطؤ ومرحبًا بالبث السلس.



لكن هذا ليس كل شيء. تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت. يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين.



بالحديث عن أعين المتطفلين ، هل سمعت عن الاستغراق في الوقت الحقيقي؟ إنه تهديد إلكتروني مخيف يتضمن قيام شخص ما بتسريب معلومات خاصة عنك عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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