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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 18:50:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. هذه الميزة ، المتوفرة مع أي اشتراك في isharkVPN ، تعزز سرعة الاتصال وتوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. باستخدام بروتوكولات الأمان الحديثة الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن بياناتك محمية من أعين المتطفلين. ومع وجود خوادم في أكثر من 60 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم دون قيود.



بالإضافة إلى isharkVPN ، يمكن للشركات التي تستخدم Azure Cloud الاستفادة من إدارة التكلفة في Azure. تتيح لك هذه الأداة مراقبة وإدارة إنفاقك على السحابة ، مما يضمن لك البقاء في حدود الميزانية وتجنب أي رسوم غير متوقعة.



لاستخدام إدارة التكلفة في Azure ، ستحتاج إلى حساب Azure والوصول إلى مدخل Azure. من هناك ، يمكنك إعداد الميزانيات وعرض تقارير الاستخدام وتتبع اتجاهات الإنفاق.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو التكاليف السحابية تعيقك. جرب مسرع isharkVPN و Azure Cost Management اليوم لتحسين تجربتك الرقمية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مطلوب لاستخدام إدارة التكاليف azure ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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