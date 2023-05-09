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قم بحماية نفسك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN و RFID Blocker

ishark blog article

2023-05-09 17:03:36

هل تبحث عن شبكة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تضمن لك تقنيتنا الحديثة أنه يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وسرعة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



تم تصميم مسرع iSharkVPN بهدف واحد: تزويد العملاء بأفضل تجربة VPN ممكنة. تتطور تقنيتنا باستمرار ، حتى نتمكن من البقاء في الصدارة وتزويدك بأسرع خدمة متاحة وأكثرها أمانًا.



لكن هذا ليس كل شيء. نقدم أيضًا مانع RFID يمكنه المساعدة في حماية معلوماتك الشخصية من السرقة. RFID (التي تعني تحديد التردد اللاسلكي) هي تقنية مستخدمة في العديد من بطاقات الائتمان وجوازات السفر وبطاقات الهوية الأخرى. لسوء الحظ ، يمكن للمجرمين أيضًا استخدامه لسرقة معلوماتك. وهنا يأتي دور مانع RFID الخاص بنا.



ما عليك سوى إدخال بطاقتك الائتمانية أو غيرها من البطاقات الممكّنة بتقنية RFID في مجموعتنا ، وستكون محميًا من اللصوص الذين قد يحاولون سرقة معلوماتك. إنها طريقة بسيطة وفعالة للحفاظ على أمان معلوماتك ، وهذا سبب آخر فقط يجعل مسرّع iSharkVPN هو الخيار الأفضل لأي شخص يبحث عن تجربة سريعة وآمنة عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك. من خلال أحدث التقنيات لدينا والتزامنا بالأمان ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال. وباستخدام مانع RFID الخاص بنا ، يمكنك الحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من اللصوص والمتسللين ، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم واختبر أفضل تقنيات VPN و RFID في السوق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مانع rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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