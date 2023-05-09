  • المنزل
  • ما هو VPN؟
  • تنزيل VPN
    • ويندوز VPNHOT
    • VPN
    • VPN أندرويد
  • الموارد
    • مركز المساعدة
    • التدوين
  • عَرَبِيّ
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN
التدوين > قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت وتأمين محفظتك باستخدام isharkVPN Accelerator و RFID Blocking Wallet

قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت وتأمين محفظتك باستخدام isharkVPN Accelerator و RFID Blocking Wallet

ishark blog article

2023-05-09 17:03:43
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التحميل الطويلة؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة للتصفح والبث والتنزيل. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتجارب السلسة عبر الإنترنت.

لكن السرعة ليست أولويتنا الوحيدة. نحن أيضًا نعطي الأولوية لأمنك وخصوصيتك على الإنترنت. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا ، حتى على شبكات Wi-Fi العامة.

وإذا كنت تبحث عن مزيد من الحماية ، فنحن نقدم أيضًا محافظ حجب RFID. تم تصميم هذه المحافظ لحماية معلوماتك الشخصية من السرقة عن طريق حظر إشارات RFID ، والتي يستخدمها المتسللون عادة لسرقة معلومات بطاقة الائتمان.

لا تدع السرعات البطيئة والتهديدات عبر الإنترنت تعيق تجاربك على الإنترنت. اختر محافظ تسريع isharkVPN ومحافظ حجب RFID لتصفح الإنترنت بسرعة وأمان وخصوصية.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام محفظة حجب rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN
اختيرت يدوياً مواد ذات صلة
article
احصل على سرعات VPN فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator
2023-03-27 18:00:18
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:57:44
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:55:08
Download the ishark mobile app for iOS or Android. google apple
الخطوبة
ما هو بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
Free-vpn
VPN لألعاب الفيديو
VPN Service
VPN Stream-sports
steaming
ishark VPN
ما هو VPN؟
VPN للنوافذ
VPN ل iPhone.
VPN لأندرويد
الدعم والمساعدة
مركز المساعدة
سياسة الخصوصية
شروط الخدمة
Contact Us
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved