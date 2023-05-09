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قل وداعًا لبطء الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 17:03:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. ستعمل تقنيتنا الحديثة على زيادة سرعات الإنترنت لديك وتوفير تجربة تصفح سلسة. مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث أفلامك وعروضك المفضلة دون أي انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء. تقدم iSharkVPN أيضًا تقنية حجب RFID لحماية معلوماتك الشخصية من السرقة من قبل المتسللين. حجب RFID هو نوع من الإجراءات الأمنية التي تمنع القراءة غير المصرح بها لبطاقتك الائتمانية أو معلومات جواز السفر. مع حجب RFID الخاص بـ iSharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الحساسة آمنة ومأمونة.



فلماذا تختار iSharkVPN؟ يتمتع فريق الخبراء لدينا بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في صناعة VPN ، وتتطور تقنيتنا باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر فريق خدمة العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك.



لا تقبل بطء سرعات الإنترنت أو تخاطر بسرقة معلوماتك الشخصية. قم بالترقية إلى مسرع iSharkVPN مع حجب RFID اليوم واستمتع بتجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو حجب rfid والاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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