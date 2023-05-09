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التدوين > حماية خصوصيتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 17:04:05
هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وغير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ستحدث ثورة في تجربة التصفح لديك.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا حماية RFID للحفاظ على معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة. RFID ، أو تحديد الترددات الراديوية ، هي تقنية تستخدم موجات الراديو لتتبع وتحديد الأشياء. لسوء الحظ ، يمكن للمتسللين أيضًا استخدام هذه التقنية لسرقة معلوماتك الشخصية ، مثل رقم بطاقة الائتمان أو معلومات جواز السفر.

مع حماية RFID من isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن بياناتك الشخصية آمنة. تمنع تقنيتنا المتقدمة المتسللين من الوصول إلى بياناتك ، حتى تتمكن من السفر بثقة وراحة البال.

لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وحماية RFID اليوم. مع أحدث التقنيات لدينا ، ستختبر سرعات فائقة وأمانًا لا مثيل له. اشترك الآن وابدأ التصفح بثقة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك حماية rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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