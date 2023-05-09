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التدوين > قم بتأمين تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN ومواد حجب RFID

قم بتأمين تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN ومواد حجب RFID

ishark blog article

2023-05-09 17:04:13
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت والوصول إلى أي محتوى تريده.

تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادمنا ، والتي تم تحسينها من أجل السرعة والكفاءة. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتقليل التأخير عند اللعب عبر الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات خصوصية وأمان متقدمة ، بما في ذلك تشفير بدرجة عسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية من أعين المتطفلين.

وإذا كنت قلقًا بشأن سرقة الهوية ، فسوف يسعدك معرفة أن isharkVPN يوفر أيضًا مواد حجب RFID. RFID ، أو تحديد تردد الراديو ، هي تقنية تسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة. ومع ذلك ، يمكن للمجرمين أيضًا استخدامه لسرقة معلوماتك الشخصية ، مثل أرقام بطاقات الائتمان وتفاصيل جواز السفر.

لهذا السبب تقدم isharkVPN مادة حجب RFID ، وهي مصممة خصيصًا لمنع موجات الراديو هذه وحماية معلوماتك الحساسة. سواء كنت مسافرًا إلى الخارج أو تريد ببساطة أمانًا إضافيًا في المنزل ، فإن isharkVPN يغطيك.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ، ووصول غير محدود إلى المحتوى ، وميزات متقدمة للخصوصية والأمان. مع isharkVPN ، لن تقلق أبدًا بشأن الاتصالات البطيئة أو التهديدات عبر الإنترنت مرة أخرى.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مادة حجب rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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