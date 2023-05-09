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التدوين > حافظ على أمانك وأمانك مع isharkVPN Accelerator و RFID Wallet

حافظ على أمانك وأمانك مع isharkVPN Accelerator و RFID Wallet

ishark blog article

2023-05-09 17:04:35
هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت المزعج أثناء محاولة بث برامجك المفضلة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجارب تشغيل وألعاب سلسة. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير ، مما يمنحك أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى لحماية هويتك على الإنترنت ومعلوماتك الشخصية. يحافظ التشفير العسكري لدينا على أمان بياناتك من المتسللين وأعين المتطفلين ، بينما تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل نشاطك على الإنترنت خاصًا.

وإذا كنت تبحث عن طبقة إضافية من الأمان لممتلكاتك المادية ، ففكر في الاستثمار في محفظة RFID. تُستخدم تقنية RFID (تحديد الترددات اللاسلكية) بشكل شائع في بطاقات الائتمان وجوازات السفر وأشكال التعريف الأخرى ، ولكنها قد تجعلك أيضًا عرضة لسرقة الهوية.

تحتوي محفظة RFID على درع مدمج يمنع موجات الراديو المستخدمة من قبل أجهزة قراءة RFID ، ويمنعها من الوصول إلى معلوماتك الحساسة. مع محفظة RFID ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية والمالية محمية.

لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة أو تخاطر بخصوصية وأمان الإنترنت. قم بالترقية إلى برنامج تسريع isharkVPN واستثمر في محفظة RFID اليوم!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام محفظة rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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