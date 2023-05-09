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عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 17:04:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يسمح برنامجنا بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل البث والتصفح في غاية السهولة.



لست على دراية بما هو مسرع VPN؟ ببساطة ، إنه يحسن اتصال VPN الخاص بك لتوفير سرعات أعلى واتصالات أكثر استقرارًا. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالبث والتصفح بسلاسة دون أي انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا برنامجًا للمراقبة والإدارة عن بُعد (RMM). يسمح برنامج RMM لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بإدارة ومراقبة صحة وأداء شبكات وأجهزة عملائهم عن بعد. هذا يوفر الوقت والموارد ، حيث يمكن تحديد المشاكل ومعالجتها قبل أن تصبح قضايا رئيسية.



سواء كنت مستخدمًا عاديًا للإنترنت أو محترفًا متمرسًا في تكنولوجيا المعلومات ، فإن برنامج تسريع isharkVPN وبرنامج RMM لهما ما تقدمه. جربه بنفسك واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وإدارة فعالة للشبكة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج rmm والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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