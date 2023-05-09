  • المنزل
  • ما هو VPN؟
  • تنزيل VPN
    • ويندوز VPNHOT
    • VPN
    • VPN أندرويد
  • الموارد
    • مركز المساعدة
    • التدوين
  • عَرَبِيّ
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN
التدوين > عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 17:04:50
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يسمح برنامجنا بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل البث والتصفح في غاية السهولة.

لست على دراية بما هو مسرع VPN؟ ببساطة ، إنه يحسن اتصال VPN الخاص بك لتوفير سرعات أعلى واتصالات أكثر استقرارًا. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالبث والتصفح بسلاسة دون أي انقطاع.

ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا برنامجًا للمراقبة والإدارة عن بُعد (RMM). يسمح برنامج RMM لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بإدارة ومراقبة صحة وأداء شبكات وأجهزة عملائهم عن بعد. هذا يوفر الوقت والموارد ، حيث يمكن تحديد المشاكل ومعالجتها قبل أن تصبح قضايا رئيسية.

سواء كنت مستخدمًا عاديًا للإنترنت أو محترفًا متمرسًا في تكنولوجيا المعلومات ، فإن برنامج تسريع isharkVPN وبرنامج RMM لهما ما تقدمه. جربه بنفسك واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وإدارة فعالة للشبكة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج rmm والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN
اختيرت يدوياً مواد ذات صلة
article
احصل على سرعات VPN فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator
2023-03-27 18:00:18
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:57:44
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:55:08
Download the ishark mobile app for iOS or Android. google apple
الخطوبة
ما هو بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
Free-vpn
VPN لألعاب الفيديو
VPN Service
VPN Stream-sports
steaming
ishark VPN
ما هو VPN؟
VPN للنوافذ
VPN ل iPhone.
VPN لأندرويد
الدعم والمساعدة
مركز المساعدة
سياسة الخصوصية
شروط الخدمة
Contact Us
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved