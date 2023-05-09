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عزز أمانك عبر الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN وتشفير RSA

ishark blog article

2023-05-09 15:56:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند محاولة الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك أو بث المحتوى؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. لا توفر خدمة VPN هذه تصفحًا آمنًا وخاصًا فحسب ، بل توفر أيضًا شحنًا سريعًا لسرعة الإنترنت لديك لتجارب سلسة عبر الإنترنت.



ولكن ما الذي يعنيه بالضبط "التصفح الآمن والخاص"؟ يستخدم iSharkVPN تشفير RSA لضمان حماية جميع أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. تشفير RSA هو شكل من أشكال التشفير غير المتماثل ، مما يعني أنه يتم استخدام مفتاحين مختلفين لتشفير البيانات وفك تشفيرها. هذا يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين اعتراض وفك تشفير اتصالاتك عبر الإنترنت.



ومع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون التضحية بالأمان. باستخدام الخوارزميات والتقنيات المتقدمة ، تقوم iSharkVPN بتحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أفضل أداء ممكن.



لذلك لا ترضى بتصفح الإنترنت البطيء وغير الآمن. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم وجرب مزايا السرعة والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو تشفير rsa ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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