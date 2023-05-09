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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وخادم RPC

ishark blog article

2023-05-09 15:56:30

تقديم مسرع IsharkVPN: مستقبل خدمة VPN عالية السرعة



هل سئمت من بطء اتصالات VPN التي تدمر تجربة التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من IsharkVPN Accelerator. توفر هذه الخدمة المبتكرة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على أمان وخصوصية نشاطك على الإنترنت.



يحقق IsharkVPN Accelerator ذلك من خلال استخدام تقنية خادم RPC. ولكن ما هو خادم RPC بالضبط؟ يرمز RPC إلى Remote Procedure Call ، وهو بروتوكول يمكّن البرامج التي تعمل على أجهزة كمبيوتر مختلفة من الاتصال عبر الشبكة. هذا يعني أنه يمكن لجهازك الاتصال بخوادم IsharkVPN بشكل أسرع وأكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى اتصال أسرع.



لا يوفر IsharkVPN Accelerator اتصالات عالية السرعة فحسب ، بل يوفر أيضًا إجراءات أمان متقدمة. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، تكون بياناتك وأنشطتك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، لدى IsharkVPN Accelerator سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا في جميع الأوقات.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر IsharkVPN Accelerator أيضًا نطاقًا تردديًا غير محدود ومجموعة واسعة من مواقع الخوادم ، مما يضمن أنه يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعات فائقة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN تعطي الأولوية للسرعة والأمان قبل كل شيء ، فلا تبحث عن IsharkVPN Accelerator. جربه اليوم واختبر مستقبل خدمة VPN عالية السرعة بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادم rpc والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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