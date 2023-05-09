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عزز سرعتك على الإنترنت وخصوصيتك باستخدام مسرع isharkVPN وتصفح Safari الخاص

ishark blog article

2023-05-09 15:56:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! لن تؤدي هذه الأداة القوية إلى تسريع اتصالك بالإنترنت فحسب ، بل ستحمي أيضًا خصوصيتك على الإنترنت.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تتيح لك بث برامجك وأفلامك المفضلة دون أي تخزين مؤقت. بالإضافة إلى ذلك ، ستحافظ تقنية التشفير المتطورة على نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين ، مما يمنحك راحة البال التي تحتاجها لتصفح الويب بثقة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي iSharkVPN أيضًا بميزة مدمجة تتيح لك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. لذا ، سواء كنت تحاول مشاهدة حدث رياضي أو عرض تلفزيوني متاح فقط في منطقة معينة ، فإن مسرع iSharkVPN يغطيك.



وإذا كنت تبحث عن مزيد من الخصوصية أثناء تصفح الويب ، ففكر في استخدام وضع التصفح الخاص في Safari. تتيح لك هذه الميزة تصفح الويب دون ترك أي أثر لنشاطك على جهازك. سيتم حذف جميع محفوظات الاستعراض وملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى بمجرد إغلاق نافذة التصفح الخاص.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع iSharkVPN اليوم واستفد من سرعاته الفائقة وتقنية التشفير المتقدمة وإمكانيات تجاوز التقييد الجغرافي. ولا تنس استخدام وضع التصفح الخاص في Safari لضمان حماية خصوصيتك عبر الإنترنت بشكل كامل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو التصفح الخاص لرحلات السفاري ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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