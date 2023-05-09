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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN والمستعرض الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-09 15:57:07

هل سئمت من بطء الإنترنت لديك والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل هذه الخدمة المبتكرة على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تجاوز أي ازدحام وتحسين تدفق البيانات لديك. من خلال القدرة على الاتصال بالخوادم في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو خدمة بث بسرعة البرق.



لكن ماذا عن الأمن؟ نحن نتفهم أهمية الأمان والخصوصية على الإنترنت. لهذا السبب توفر isharkVPN أيضًا اتصالاً آمنًا ومشفّرًا لحماية معلوماتك الشخصية من المتسللين وانتهاكات البيانات.



ومع ذلك ، حتى مع وجود اتصال آمن ، لا يزال من الممكن أن يُحدث اختيارك للمتصفح فرقًا في سلامتك على الإنترنت. لهذا السبب نوصي بالمتصفح الأكثر أمانًا ، Mozilla Firefox. مع ميزات الخصوصية المضمنة ، مثل حماية التتبع والقدرة على حظر المحتوى الضار ، يعطي Firefox الأولوية لسلامتك أثناء تصفح الويب.



فما تنتظرون؟ قم بترقية اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وقم بإقرانه بالمتصفح الأكثر أمانًا ، Mozilla Firefox ، للحصول على تجربة إنترنت سريعة وآمنة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المتصفح الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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