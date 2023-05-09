التدوين > احمِ أمنك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

احمِ أمنك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-09 15:57:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومحدودية الاتصال أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بسرعات فائقة وتصفح سلس. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بأفضل تجربة عبر الإنترنت مررت بها على الإطلاق.



ولكن ماذا عن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ هذا هو المكان الذي تتألق فيه isharkVPN حقًا. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الحساسة وبياناتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح شبكة Wi-Fi عامة أو تقوم بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية.



وعندما يتعلق الأمر بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك ، فإن السلامة لها أهمية قصوى. لهذا السبب نوصي بشدة باستخدام ProtonMail باعتباره أكثر مزودي البريد الإلكتروني أمانًا في السوق. يستخدم ProtonMail التشفير من طرف إلى طرف ، مما يضمن أنك وحدك المستلم المقصود يمكنه الوصول إلى رسائلك. بالإضافة إلى ذلك ، تقع خوادمهم في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN و ProtonMail اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN و ProtonMail ، يمكنك تصفح الويب والتواصل بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك توفير خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN