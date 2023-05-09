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عزز أمنك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Bitdefender's SafePay

ishark blog article

2023-05-09 15:57:22

نظرًا لأن حياتنا أصبحت رقمية بشكل متزايد ، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان سلامة وأمن أنشطتنا عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN و SafePay Bitdefender.



يُعد IsharkVPN Accelerator أداة قوية تسمح بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع تشفير نشاطك عبر الإنترنت أيضًا. هذا يعني أن بيانات التصفح الخاصة بك تظل سرية وآمنة من أعين المتطفلين. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 100 دولة ، يتيح لك برنامج isharkVPN الوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم ، مع الحفاظ على هويتك على الإنترنت آمنة ومأمونة.



ولكن ماذا عن الوقت الذي يحين فيه الوقت لإجراء عملية شراء عبر الإنترنت؟ وهنا يأتي دور SafePay Bitdefender. يعد SafePay متصفحًا آمنًا مصممًا خصيصًا للتسوق والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. يقوم بتشفير نشاط التصفح الخاص بك ويمنع أي محاولات من قبل المتسللين لسرقة معلوماتك الشخصية. مع SafePay ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن معاملاتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



يوفر مسرع isharkVPN و SafePay Bitdefender معًا حلاً شاملاً للأمان عبر الإنترنت. سواء كنت تتصفح الويب ، أو تقوم ببث المحتوى ، أو تقوم بعملية شراء ، فإن هذه الأدوات القوية تضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. فلماذا تنتظر؟ قم بحماية نفسك وهويتك على الإنترنت اليوم مع مسرع isharkVPN و SafePay Bitdefender.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الدفع الآمن Bitdefender ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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