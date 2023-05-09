التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 15:57:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! ستعمل تقنيتنا المبتكرة على زيادة سرعات الإنترنت لديك إلى مستويات فائقة السرعة ، مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك.



ولكن ما هو بالضبط iSharkVPN Accelerator؟ إنها ميزة مضمنة في VPN الخاصة بنا تعمل على تحسين حزم البيانات وضغطها ، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه التنقل بين جهازك وخادم VPN. لا تعمل هذه التقنية على تسريع اتصالك بالإنترنت فحسب ، بل توفر لك أيضًا استخدام البيانات وعمر البطارية.



وإذا كنت تتساءل عن ماهية SDP ، فهي تعني محيط معرف بالبرمجيات. هذا إطار أمني ينشئ "سحابة سوداء" حول جهازك ، مما يجعله غير مرئي للتهديدات والهجمات المحتملة. بشكل أساسي ، يقوم بإنشاء اتصال آمن وخاص بين جهازك والإنترنت ، وحمايته من التهديدات الخارجية.



مع تقنية SDP وميزة Accelerator من iSharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن تواجدك على الإنترنت سريع وآمن. فلماذا لا تجرب iSharkVPN اليوم؟ واجهتنا سهلة الاستخدام ، والأمان من الدرجة الأولى ، والسرعات الفائقة في انتظارك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو sdp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN