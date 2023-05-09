التدوين > قم بحماية جهاز Mac الخاص بك من Search Marquis باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بحماية جهاز Mac الخاص بك من Search Marquis باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 15:58:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول غير المقيد إلى المحتوى الذي تحبه. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث والتصفح السلس.



ولكن ليست كل عقبات الإنترنت ناتجة عن بطء السرعة أو مواقع الويب المحجوبة. إذا كنت من مستخدمي Mac ، فربما تكون قد واجهت فيروس ماركيز البحث. يمكن أن تختطف هذه البرامج الضارة المزعجة محرك البحث الخاص بك وتعيد توجيه عمليات البحث إلى مواقع ويب غير مألوفة وخطيرة. ولكن لا تقلق ، فإن إزالة علامات البحث من جهاز Mac الخاص بك أمر سهل ببضع خطوات بسيطة.



أولاً ، ستحتاج إلى إغلاق جميع متصفحات الويب وفتح تطبيق Finder. من هناك ، انتقل إلى مجلد التطبيقات وابحث عن أي تطبيقات مشبوهة قد تكون مرتبطة بفيروس ماركيز البحث. بمجرد تحديد الجاني ، اسحبه إلى سلة المهملات وأفرغ سلة المهملات.



لكن لا تدع بحث ماركيز أو أي حاجز إنترنت آخر يبطئك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن وغير منقطع إلى الإنترنت. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



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isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو بحث ماركيز على نظام Mac وكيفية إزالته ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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