التدوين > حافظ على أمانك وأمانك مع iSharkVPN Accelerator

حافظ على أمانك وأمانك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 14:46:49

هل تبحث عن طريقة لتصفح الإنترنت بسرعة البرق؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا الثورية الاستمتاع بسرعات إنترنت عالية بشكل لا يصدق ، مع الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزات متقدمة مثل الانقسام النفقي ، والذي يسمح لك بتوجيه تطبيقات أو مواقع ويب معينة من خلال VPN الخاص بنا مع ترك الآخرين دون مساس ، بالإضافة إلى حظر الإعلانات وحماية البرامج الضارة لإبقائك في مأمن من التهديدات عبر الإنترنت.



وإذا كنت من مستخدمي Facebook ، فستريد بالتأكيد الاستفادة من ميزة المحادثات السرية الخاصة بنا. يتيح لك ذلك إجراء محادثات مشفرة مع أصدقائك على Facebook ، مما يضمن أن تكون رسائلك خاصة وآمنة تمامًا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بأسرع تجربة تصفح للإنترنت وأكثرها أمانًا!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المحادثات السرية على facebook ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN