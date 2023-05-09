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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 14:47:05

iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل يؤدي تخزين مقاطع الفيديو والصفحات التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحميلها إلى الجنون؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع.



مع iSharkVPN Accelerator ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ستغير طريقة تصفحك للويب. تستخدم هذه الأداة القوية تقنية متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتزويدك بتجربة تصفح سلسة.



سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو عالية الدقة أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت ، يضمن iSharkVPN Accelerator تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أقصى أداء. لن تضطر بعد الآن إلى التعامل مع حالات التأخير أو التخزين المؤقت المحبط لأن سرعة الإنترنت لديك مشحونة للغاية لتمنحك تجربة تصفح مثالية.



لكن هذا ليس كل شيء. يأتي iSharkVPN Accelerator أيضًا مع مجموعة من الميزات المتقدمة التي تجعله أحد أقوى أدوات تسريع الإنترنت المتاحة اليوم. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك:



1. زيادة سرعة الإنترنت لديك على الفور بنقرة واحدة فقط

2. احصل على تنزيلات وتحميلات أسرع ، حتى للملفات الكبيرة

3. تحسين استقرار الاتصال وتقليل التأخر

4. حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام تشفير بدرجة عسكرية

5. قم بالاتصال بخوادم في أكثر من 50 دولة للوصول إلى المحتوى المقيد



iSharkVPN Accelerator متوافق مع جميع أنظمة التشغيل والأجهزة الرئيسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android. يمكنك استخدام هذه الأداة القوية على الكمبيوتر المحمول وسطح المكتب والهاتف الذكي والجهاز اللوحي للحصول على سرعات إنترنت أسرع أينما ذهبت.



فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر قوة سرعات الإنترنت الفائقة.



ما هو Search Marquis على Mac؟



إذا كنت من مستخدمي Mac ، فربما تكون قد صادفت محرك بحث يسمى Search Marquis. غالبًا ما يتم تثبيت محرك البحث هذا على جهاز Mac الخاص بك دون علمك ، وقد يكون التخلص منه مشكلة.



Search Marquis هو متصفح خاطف يستحوذ على محرك البحث الافتراضي والصفحة الرئيسية. يمكنه إعادة توجيه استعلامات البحث الخاصة بك إلى مواقع ويب غير ذات صلة ، وعرض الإعلانات غير المرغوب فيها ، وجمع بيانات التصفح الخاصة بك دون موافقتك.



إذا لاحظت أنه تم تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك إلى Search Marquis ، فمن المهم إزالته من جهاز Mac الخاص بك على الفور. إليك الطريقة:



1. افتح Safari أو المتصفح المفضل لديك

2. اذهب إلى قائمة Safari وحدد التفضيلات

3. انقر فوق علامة التبويب الامتدادات

4. ابحث عن Search Marquis أو أي ملحقات مشبوهة وانقر فوق Uninstall

5. إعادة تعيين الصفحة الرئيسية ومحرك البحث الافتراضي إلى الإعدادات المفضلة لديك



من المهم توخي الحذر عند تنزيل البرامج وتثبيتها على جهاز Mac الخاص بك. اقرأ دائمًا الشروط والأحكام بعناية وتأكد من التنزيل من مصدر موثوق.



في الختام ، فإن Search Marquis عبارة عن مخترق متصفح يمكنه التسبب في عمليات إعادة توجيه غير مرغوب فيها وعرض إعلانات مزعجة. إذا لاحظت محرك البحث هذا على جهاز Mac ، فتأكد من إزالته في أسرع وقت ممكن لحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو search marquis على mac ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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