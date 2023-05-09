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التدوين > احمِ اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ومفتاح الأمان لشبكة WiFi

احمِ اتصالك بالإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN ومفتاح الأمان لشبكة WiFi

ishark blog article

2023-05-09 14:47:12
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا عدم تأثر سرعات الإنترنت لديك باستخدام VPN ، مما يتيح لك التصفح والدفق والتنزيل بأسرع ما يمكن بدون VPN.

بالإضافة إلى تقنية التسريع الخاصة بنا ، تقدم isharkVPN أيضًا أمانًا على أعلى مستوى لأنشطتك على الإنترنت. أحد المكونات الرئيسية للأمان عبر الإنترنت هو حماية اتصال wifi الخاص بك بمفتاح أمان. مفتاح الأمان ، المعروف أيضًا باسم كلمة مرور wifi ، هو رمز يسمح فقط للأجهزة المصرح لها بالاتصال بشبكتك. هذا يضمن أن اتصالك بالإنترنت آمن وأنه لا يوجد مستخدمون غير مصرح لهم بالوصول إلى معلوماتك الشخصية.

عندما يتعلق الأمر بالأمان ، فإن isharkVPN يأخذ الأمر على محمل الجد. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا تشفيرًا عسكريًا لحماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. لدينا أيضًا سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل خاصة.

مع مسرع isharkVPN وتركيزنا القوي على الأمان ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت عالية مع التمتع بالحماية عبر الإنترنت أيضًا. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مفتاح الأمان لشبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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