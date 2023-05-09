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عزز تنزيلات التورنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 14:47:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث المحتوى أو تنزيله؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح هذه الميزة بسرعات فائقة من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول.



لكن ماذا عن التورنت؟ حسنًا ، لقد غطت isharkVPN أيضًا بتكنولوجيا البذر المبتكرة الخاصة بهم. البذر هو عملية مشاركة أجزاء من الملف الذي قمت بتنزيله بالفعل مع الآخرين الذين لا يزالون في طور التنزيل. هذا يساعد على تسريع العملية لجميع المعنيين.



تأخذ تقنية البذر IsharkVPN هذا إلى المستوى التالي من خلال اختيار أفضل الأقران بشكل استراتيجي للمشاركة معهم ، مما يؤدي إلى سرعات تنزيل أسرع. وبفضل سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة وميزات الأمان المتقدمة ، يمكنك استخدام التورنت بثقة مع العلم أن خصوصيتك محمية.



لذا ، إذا كنت قد سئمت من بطء الإنترنت والتورنت البطيء ، فجرّب isharkVPN وجرب فوائد تقنية التسريع والبذر الخاصة بهم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نشر التورنت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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