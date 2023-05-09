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قم بتأمين رسائلك مع iSharkVPN Accelerator and Signal

ishark blog article

2023-05-09 13:38:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى مواقع الويب والمحتوى. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التخزين المؤقت ، مما يضمن تجربة تصفح سلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يحميك من المتسللين والتهديدات الإلكترونية.



وإذا كنت تبحث عن تطبيق مراسلة آمن ، فتحقق من Signal. Signal هو تطبيق مراسلة مجاني مفتوح المصدر يسمح لك بإرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات بتشفير من طرف إلى طرف. هذا يعني أن رسائلك مرئية لك وللمتلقي فقط ، مما يضمن بقاء محادثاتك خاصة.



لذلك إذا كنت ترغب في تجربة الأفضل في سرعة الإنترنت والأمان ، فجرّب مسرع isharkVPN ومراسلة Signal اليوم. يستحق نشاطك عبر الإنترنت أفضل حماية وخصوصية متاحة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي مراسلة الإشارات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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