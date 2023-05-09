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تسريع تطبيق Signal الخاص بك مع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 13:38:19

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لسرعة وأمان الإنترنت!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب بسبب القيود الجغرافية؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. لا تقوم خدمة VPN الخاصة بنا فقط بتشفير اتصالك بالإنترنت للحفاظ على أمان معلوماتك ، ولكنها تعمل أيضًا على تحسين سرعة الإنترنت لديك لتجربة تصفح سلسة.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو تطبيق بغض النظر عن موقعك. توجد خوادمنا في أكثر من 50 دولة ، مما يمنحك وصولاً غير محدود إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات حماية خصوصيتك دائمًا.



ولكن هذا ليس كل شيء ، فنحن نقدم أيضًا تطبيقًا سهل الاستخدام يسمى Signal. Signal هو تطبيق مراسلة يتيح لك التواصل مع الأصدقاء والعائلة بشكل آمن. يستخدم التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية رسائلك ومكالماتك. يعد Signal مثاليًا لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم ويريدون التواصل دون القلق بشأن انتهاكات البيانات.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، مع Signal ، يمكنك التواصل براحة البال مع العلم أن رسائلك ومكالماتك دائمًا ما تكون خاصة. جرب iSharkVPN Accelerator and Signal اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام تطبيق الإشارات والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

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