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عزز تجربة تطبيق Signal Messenger مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 13:38:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل لتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح سريع وسرعات تدفق ، بالإضافة إلى الوصول إلى المواقع والخدمات المحجوبة.



لكن هذا ليس كل شيء. تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. مع isharkVPN ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين ، مما يضمن حماية خصوصيتك وأمانك دائمًا.



وبالنسبة لأولئك الذين يعطون الأولوية للرسائل الآمنة ، فإن isharkVPN يدعم تطبيق Signal Messenger. Signal عبارة عن نظام أساسي للمراسلة يوفر تشفيرًا شاملاً لجميع الرسائل والمكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو. مع Signal و isharkVPN ، يمكنك التواصل مع الأصدقاء والعائلة مع الثقة في أن محادثاتك خاصة وآمنة.



لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الآمن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج Signal messenger والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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