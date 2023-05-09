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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 13:38:56

تقديم أحدث الابتكارات في مجال الأمان عبر الإنترنت: iSharkVPN Accelerator و SIEM Tool!



في عالم اليوم ، يعد الأمان عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. سواء كنت تتصفح لأغراض شخصية أو تجارية ، فأنت بحاجة إلى التأكد من حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator. توفر لك خدمة VPN القوية هذه الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لتصفح الإنترنت ، والمتاحة على جميع أجهزتك ، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.



يقدم لك iSharkVPN Accelerator المزايا التالية:



1. التصفح الآمن



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة. يتم تشفير أنشطتك عبر الإنترنت ، لذا لا يمكن لأحد اعتراضها. سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو شبكتك المنزلية ، يمكنك الاستمتاع بالتصفح الآمن.



2. سرعة اتصال أسرع



يعمل iSharkVPN Accelerator على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر لك سرعات تنزيل وتحميل أسرع. هذا يعني أنه يمكنك دفق مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب دون أي تأخير ، وتنزيل ملفات كبيرة في دقائق.



3. سهل الاستخدام



iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام ، حتى لو لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا. يمكنك تثبيته على جميع أجهزتك بنقرات قليلة فقط ، والواجهة سهلة الاستخدام.



لكن هذا ليس كل شيء! أداة أخرى مهمة للأمان عبر الإنترنت هي أداة SIEM (معلومات الأمان وإدارة الأحداث). تساعد هذه الأداة البرمجية القوية المؤسسات على تحديد التهديدات الأمنية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.



تقدم لك أداة SIEM المزايا التالية:



1. كشف التهديدات والاستجابة لها



تراقب أداة SIEM Tool شبكتك بحثًا عن التهديدات الأمنية ، مثل البرامج الضارة وهجمات التصيد ومحاولات الوصول غير المصرح بها. إنه ينبهك في الوقت الفعلي ، مما يسمح لك بالاستجابة بسرعة وفعالية.



2. إدارة الامتثال



تساعدك أداة SIEM على الامتثال للمتطلبات التنظيمية ، مثل HIPAA و PCI DSS و GDPR. يقوم بجمع وتحليل بيانات الأحداث الأمنية ، وإنتاج التقارير التي يمكن استخدامها لإثبات الامتثال.



3. الإدارة المركزية



توفر أداة SIEM منصة مركزية لإدارة عمليات الأمان الخاصة بك. يتكامل مع أدوات الأمان الأخرى ، مثل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات ، مما يوفر رؤية شاملة لوضعك الأمني.



في الختام ، يعد iSharkVPN Accelerator و SIEM Tool من أكثر الأدوات ابتكارًا المتاحة للأمان عبر الإنترنت. إنها توفر لك الحماية وراحة البال التي تحتاجها لتصفح الإنترنت بأمان وأمان. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام أداة siem والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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